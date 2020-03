Nghi vấn mâu thuẫn vợ chồng, bố pha thuốc chuột cùng 2 con uống tự tử

Xác nhận sự việc trên với PV, đại diện UBND phường Hải Hòa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, tối qua trên địa bàn phường xảy ra sự việc thương tâm khi người bố pha thuốc chuột cùng 2 con uống khiến bố cùng 1 con trai lớn tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 21h tối 01/3, người dân phát hiện anh Nguyễn Văn C (SN 1993), trú tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cùng 2 con trai Nguyễn Trung K. (SN 2015) và Nguyễn Minh Kh. (SN 2017) uống thuốc chuột tự tử. Sau đó, mọi người nhanh chóng đưa 3 bố con anh C. đến Trung tâm y tế TP. Móng Cái cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23h30 cùng ngày, anh C. và cháu K. đã tử vong.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, chính quyền phường Hải Hòa có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo cho cơ quan chức năng TP. Móng Cái tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc. Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trong gầm giường của gia đình nạn nhân có 5 ống nhựa trắng, trong nghi là thuốc chuột mà anh C. đã pha rồi cùng 2 con uống tự tử.

Cũng theo cơ quan chức năng, qua điều tra ban đầu được biết, anh C. kết hôn với chị Cao Ngọc H. (SN 1993), trú tại khu 7, phường Hải Hòa (TP. Móng Cái). Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng này sinh mâu thuẫn về kinh tế nên chị H. ly hôn..

Hiện tại, cháu Kh. đang được cấp cứu tại Bệnh viên Sản Nhi Quảng Ninh với tiên lượng xấu. Còn thi thể anh C. và con trai lớn đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo GĐ&XH