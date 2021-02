Nghi vấn chồng sát hại vợ trong ngày mùng 5 Tết

Hiện trường vụ án mạng

Ngày 16/2, một lãnh đạo Công an Tx Sơn Tây (TP. Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang điều tra, làm rõ một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn vào cùng ngày (mùng 5 Tết).

Công an Tx Sơn Tây nhận được tin báo tại một hộ dân gần bến xe Sơn Tây, phường Phú Thịnh xảy ra vụ án chồng sát hại vợ tử vong. Ngay sau đó, Công an Tx Sơn Tây đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội đến hiện trường.

Bước đầu xác định người chồng đã dùng hung khí chém vợ tại cửa nhà. Cơ quan công an cũng đã bắt giữ người chồng ngay sau đó và đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, người chồng có biểu hiện "ngáo đá" khi bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an Tx Sơn Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ.

