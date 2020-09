Nghi phạm vụ hiếp dâm tại Hà Tĩnh bất ngờ được tạm đình chỉ điều tra

Theo trình bày của anh Thắng, sáng 1/9/2018, anh chạy xe máy xuống xã Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh) để bốc vôi. Khi đến địa phận xã Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh), anh Thắng thấy có một cô bé đứng ở cổng nhà vẫy tay như muốn nhờ giúp đỡ việc gì đó nên lại gần và hỏi nhưng người này không nói gì. Thấy vậy, anh Thắng đi ra thì gặp một người phụ nữ (sau này mới biết là mẹ của cô bé), hỏi có chuyện gì thì Thắng trả lời là "không có chi cả" rồi lên xe máy chạy đi bốc vôi.

Khi đang bốc vôi ở xã Kỳ Nam thì có một người gọi điện cho Thắng xưng là cán bộ Công an huyện Kỳ Anh nói cần gặp có việc. Ít phút sau, người này đến gặp và nói Thắng về UBND xã Kỳ Châu để làm việc. Sau đó, anh Thắng bị đưa về trụ sở Công an huyện và được cán bộ này cho biết Thắng bị tố cáo hiếp dâm bé gái ở xã Kỳ Hải và tiến hành lấy lời khai.

"Tại đây tôi đã trình bày lại toàn bộ diễn biến sự việc và khẳng định không hề gây ra chuyện đồi bại ấy. Tuy nhiên, do bị ép buộc nên tôi phải khai nhận theo sự hướng dẫn của cán bộ công an. Sau khoảng 9 tháng bị tạm giam, tôi được một cán bộ Công an huyện Kỳ Anh chở về đến gần nhà rồi gọi điện vợ ra ngoài đường ký nhận bàn giao", anh Thắng kể lại.

Chị Đặng Thị Lan (SN 1983, vợ anh Thắng) cho biết, anh Thắng không biết chữ nên những lá đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng chị là người chấp bút theo lời kể của chồng. "Hiện chồng tôi đã được các cơ quan tố tụng đình chỉ điều tra, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ một văn bản, quyết định nào từ phía các cơ quan có thẩm quyền giải thích về việc anh Thắng bị bắt tạm giam", chị Lan nói.

Hiện trường nơi Thắng bị cáo buộc có hành vi xâm hại cháu M

Cũng theo chị Lan, từ ngày anh Thắng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "hiếp dâm", cuộc sống gia đình rơi vào cùng cực và hoàn toàn bị đảo lộn. Gia đình mất đi nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, tình cảm gia đình bị rạn nứt, các thành viên trong gia đình thường xuyên bị hàng xóm láng giềng coi thường dị nghị, chửi bới.

"Những ngày đầu, các con tôi còn không dám đến trường do các bạn dè bỉu, điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các cháu. Tôi đã cố động viên con, tin tưởng chồng mình không phải là loại người như thế. Rất may giờ anh ấy đã được trả tự do, tôi mong vụ án sớm khép lại, cán bộ nào làm sai thì phải xử lý theo quy định", chị Lan nói.

Để làm rõ những khiếu nại của anh Thắng trong việc kêu oan, PV Báo GĐ&XH đã liên lạc với Thượng tá Lê Xuân Thủy- Trưởng Công an huyện Kỳ Anh. Qua điện thoại, Thượng tá Thủy cho biết, do vụ án đang tạm đình chỉ điều tra nên không thể cung cấp thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Bính- Viện trưởng VKSND huyện Kỳ Anh cho rằng, hôm ấy Thắng đi qua nhà cháu N.T.T.M (SN 2002, nạn nhân bị nhược điểm về tinh thần) và thấy cháu đang ngồi ở bậc cửa. Thắng vào cho cháu 2 tờ 5.000 đồng rồi ôm cháu. Khi nạn nhân bỏ chạy, Thắng đuổi theo tuột quần cháu xuống rồi xuất tinh vào bẹn cháu M. Thời điểm này, mẹ cháu M đang cách nhà khoảng 100m, thấy có người lạ vào nhà thì chạy về. Do hoảng loạn người mẹ đã tắm rửa cho cháu M nên khi đưa cháu đi giám định, cơ quan chức năng không thu được chứng cứ vật chất gì. Bên cạnh đó, do nạn nhân là người không bình thường nên cơ quan chức năng không thể lấy lời khai.

Ông Bính thừa nhận, sau khi bị bắt về UBND xã Kỳ Châu, cơ quan công an đã đưa Thắng đến cơ sở y tế khám và truy tìm dấu vết trên cơ thể, quần áo… Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thu thập được dấu vết nào trên cơ thể và quần áo của Thắng để chứng minh việc bị can này có hành vi hiếp dâm cháu M và đã xuất tinh trùng lên người nạn nhân.

Chị Đặng Thị Lan và chồng là Nguyễn Xuân Thắng trình bày sự việc với phóng viên

Khi chúng tôi đặt câu hỏi liên quan đến việc tại sao cơ quan chức năng không tiến hành giám định dấu vân tay trên 2 đồng tiền 5.000 đồng được cho là Thắng đưa cho cháu M, ông Bính cho rằng khó thực hiện vì nó có thể đã được sử dụng qua nhiều người.

Cũng trong buổi làm việc, ông Bính thừa nhận, quá trình điều tra vụ án này có nhiều vấn đề. Chính vì vậy, VKSND huyện Kỳ Anh đã 2 lần phải trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT cùng cấp điều tra bổ sung.

"Sau lần trả hồ sơ thứ 2, CQĐT báo cáo lại là lời khai của bị can không thống nhất (lúc nhận tội, lúc không nhận – PV) nên chúng tôi thấy rằng phải trưng cầu giám định xem bị can có bị tâm thần hay không. Đây là vụ án mà dư luận đặc biệt quan tâm, cả hai bên đều có đơn (anh Thắng kêu oan, tố cáo bị ép cung, nạn nhân thì có đơn yêu cầu xử lý dứt điểm vụ án) nên VKSND đã 4 lần có văn bản gửi cơ quan điều tra yêu cầu xử lý vụ án", ông Bính nói.

Chia sẻ về vụ án này, một chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu chỉ vì lời khai không thống nhất mà phải tạm đình chỉ vụ án để đưa bị can đi giám định tâm thần là thiếu thuyết phục. Bởi lẽ, rất nhiều bị can, bị cáo nhận tội trong giai đoạn điều tra, truy tố nhưng khi ra tòa họ lại chối bỏ lời khai trước đây là điều bình thường. Cho nên, nếu vì lý do này mà đi giám định tâm thần sẽ không thực sự xác đáng.

