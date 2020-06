Nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên rồi moi cát, lấp thi thể nạn nhân

Sáng nay (22/6), thông tin trên báo Người lao động, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết hiện Cơ quan CSĐT đang chờ VKSND Phú Yên phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Phạm Kim Phê (SN 2002, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. "Khả năng sáng nay sẽ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Chiều nay sẽ khởi tố vụ án" – đại tá Dĩnh nói.

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng công an H.Tuy An (Phú Yên), cho biết Công an H.Tuy An đã tiến hành điều tra, xác định nghi phạm Phạm Kim Phê cùng trong nhóm 6 người (những người đi chơi cùng nạn nhân trong đêm 17/6 - PV) có nhiều nghi vấn, nên mời lên trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, ban đầu Phê khai nhận sau khi đi chơi về, Phê chở bé gái 13 tuổi về nhà, nhưng sau đó lại chở đến khu vực rừng dương ở xã An Ninh Đông để thực hiện hành vi sát hại nạn nhân.

Hiện trường khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Người lao động.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Phạm Hồng Sương cho biết thêm, qua khám nghiệm bước đầu cho thấy nạn nhân bị sát hại từ 23 giờ đến 24 giờ đêm 17/6, tức ngay sau khi nạn nhân đã gọi điện thoại cho chị gái kêu cứu "Chị ơi, cứu em!".

Sau đó, hung thủ đã moi cát và lấp nạn nhân. Về nhân thân của nghi phạm, đại tá Sương cho biết là đối tượng lêu lổng, nghiện game. Riêng về động cơ sát hại, đại tá Sương cho biết hiện Cơ quan CSĐT vẫn tiếp tục củng cố chứng cứ vì nghi phạm khai nhận lòng vòng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ, khám nghiệm tử thi giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên để điều tra.

Trước đó, sáng 21/6 người dân phát hiện thi thể bé gái ở khu vực rừng dương gần cầu An Hải, thuộc xã An Ninh Đông. Nạn nhân sau đó được xác định là bé Đ.T.K.H. (13 tuổi) mà gia đình trình báo mất tích từ đêm 17/6 sau khi điện thoại cho chị ruột kêu lên mấy tiếng "Cứu em!".

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chiều 21/6 cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em H. cho gia đình lo hậu sự.

Tổng hợp



Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc