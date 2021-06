Nghi phạm nghiện ma túy giết bố mẹ vợ và vợ ở Thái Bình đã khai gì ở cơ quan công an?

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 8h30 cùng ngày, Công an xã Quỳnh Hoa tiếp nhận trường hợp Đào Văn Thịnh (42 tuổi, trú thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) đến đầu thú vì đã sát hại 3 người gồm bố, mẹ vợ và vợ.

Ba nạn nhân bị sát hại gồm ông Đào Đình Cửu (75 tuổi), bà Vũ Thị Mộc (75 tuổi, là bố mẹ vợ Thịnh) và chị Đào Thị Sim (43 tuổi, vợ Thịnh - cùng trú thôn Bái Trang).

Hiện trường xảy ra vụ án mạng làm 3 người tử vong.

Theo lời khai ban đầu của Thịnh, do mâu thuẫn chuyện tình cảm khi vợ Thịnh tiếp tục có ý định gửi đơn ly dị ra tòa, đối tượng đã tìm đến nhà bố mẹ vợ ở thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để nói chuyện, nhưng không giữ được bình tĩnh, sau đó Thịnh ra tay tàn độc cướp đi 3 mạng người. Ngay sau đó, Thịnh ra công an xã đầu thú.

Khi tiếp nhận thông tin từ Ban Công an xã Quỳnh Hoa, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Phụ lập tức đến hiện trường phong tỏa, khám nghiệm. Thịnh được bàn giao cho Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp nhận, điều tra.

Chiều ngày 28/6, xác nhận thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ cho biết: "Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án làm 3 người trong một gia đình bị tử vong.

Thịnh là đối tượng nghiện ma túy, nên Thịnh và vợ đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thời gian gần đây 2 người sống ly thân. Chị S. đã làm đơn xin ly hôn và được cấp cơ sở hòa giải nhưng bất thành...".

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

