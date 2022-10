Nghĩ bị 'nhìn đểu', thanh niên 'gọi hội' đánh dã man người đàn ông trong quán nhậu

Ngày 30/9, thông tin với Người Lao Động, Công an huyện huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cố gây thương tích xảy ra trên địa bàn vào tháng 7 vừa qua.

Theo đó, 4 tượng được xác định là: Nguyễn Minh Dũng (SN 2000, trú xã Tân Bình), Đặng Thế Trí (SN 2006, trú xã Kdang), Phạm Văn Toàn (SN 2005, trú xã Trang), Vũ Đình Tú (SN 2006, trú xã Tân Bình). Ngoài ra, khởi tố cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Sơn và Nguyễn Hoàng Thạch vì gây án khi chưa đủ 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 20h20 tối 19/7, trong lúc đang ngồi nhậu với bạn tại quán nhậu trên đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, Dũng thấy anh Trần Tiến Đạt hay nhìn sang bàn của mình. Nghĩ anh Đạt "nhìn đểu" nên Dũng đã gọi nhóm bạn gồm: Toàn, Tú, Trí, Sơn và Thạch đến quán để đánh dằn mặt anh Đạt.

Theo dõi diễn biến trong đoạn clip có thể thấy, không chỉ dùng tay chân túm tụm đánh hội đồng anh Đạt, nhóm đối tượng còn dùng ghế phang vào người nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa tới bệnh viện cứu chữa. Được biết, anh Đạt bị tổn hại 35% sức khỏe.

