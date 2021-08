Nghi án nhóm thanh niên va chạm xe ô tô, nổ súng trên đường

Ngày 17/8, một nhóm thanh niên đi trên xe ô tô mang BKS 81A-251.xx, nhãn hiệu Huyndai SantaFe, đến quán cà phê ở 175 Nguyễn Tất Thành. Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên khác (chưa xác định danh tính).

Hiện trường vụ việc tại đường Nguyễn Tất Thành (TP Pleiku, Gia Lai).



Sau khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, một thanh niên (chưa xác định) lên xe ô tô bán tải BKS 81C-185.xx đi ra đường Nguyễn Tất Thành, theo hướng Gia Lai - Kon Tum.

Thấy vậy, nhóm thanh niên đi xe Huyndai SantaFe đuổi bám theo. Đến đoạn đường trước số nhà 151 Nguyễn Tất Thành, 2 xe xảy ra va chạm với nhau.

Lập tức, nhóm thanh niên trên xe Huyndai SantaFe cầm vật nghi là súng bắn vào xe bán tải rồi bỏ chạy. Tài xế xe bán tải may mắn không dính đạn và đi thẳng đến cơ quan công an để trình báo.

Lực lượng chức năng phát hiện có mảnh vỏ đạn tại hiện trường.



Nhận được tin báo, Công an TP Pleiku phối hợp Công an phường Phù Đổng triển khai lực lượng xác minh, khám nghiệm hiện trường. Lực lượng công an đã thu giữ 2 xe ô tô, một số vỏ đạn và triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí