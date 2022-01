Nghi án nghịch tử đâm trọng thương cha ruột

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Nhìn sang, họ phát hiện P. (khoảng 25 tuổi, con ông C.) tay dính đầy máu chạy ra khỏi ra căn nhà. Khi đến kiểm tra, hàng xóm phát hiện ông C. bị đâm một nhát trúng đùi, ngất xỉu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an quận Tân Bình sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và truy bắt nghi phạm. P. sau đó bị công an đưa về trụ sở để làm rõ.

Một số người dân cho biết, P là một trong ba người con của ông C., có tiền sử nghiện ma tuý, nhiều lần to tiếng khiến hàng xóm lo lắng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Trước đó, trong một vụ việc khác, theo Báo Lao Động, ngày 12/1, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sở thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhì (36 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.C.T (03 tuổi) là con ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, vào ngày 22/9/2020, Nguyễn Văn Nhì và vợ là N.T.H, cùng cư trú xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên H bỏ đến thành phố Phú Quốc tìm việc làm.

Ở nhà chỉ còn Nhì và con trai tên T (SN 2017). Do buồn chán chuyện gia đình nên Nhì nảy sinh ý định giết chết T rồi tự tử.

Sau khi làm con ngạt thở tử vong, Nhì cố gắng tự tử nhưng không thành. Ngày 29/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Nhì để tạm giam.

