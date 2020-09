Nghi án chồng sát hại vợ lúc rạng sáng do mâu thuẫn gia đình

Ngày 24-9, Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong do bị đâm. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. (SN 1993), trú khối Phương Hồng,phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Thông tin ban đầu trên báo GĐ&XH, vào khoảng 4g ngày 24-9, người dân địa phương nghe tiếng cãi vã giữa chị T. và chồng là anh Hoàng Văn Hùng (SN 1992).

Lúc này, trong lúc nóng giận Hùng đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát vào vùng bụng. Nạn nhân tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện.

Xác nhận thông tin về vụ việc với báo Giao thông, một cán bộ phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An này cho biết: “Lúc 20g tối 23-9, 2 vợ chồng vẫn bình thường, đến 4g sáng không biết sao lại xảy ra chuyện. Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đã về khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y. Người chồng cũng đã bị tạm giữ để điều tra”.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang điều tra làm rõ vụ án.

