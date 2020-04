Nghi án chồng để lại thư tuyệt mệnh, sát hại 'vợ' rồi tự tử

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 10/4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh hình sự-Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ vụ hai người tử vong bất thường tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

Hai người tử vong được phát hiện vào chiều 9/4 tại căn nhà có vườn rộng trên xã Phước Hiệp. Hai nạn nhân được xác định là ông N.V.U.N (SN 1967, quê Vĩnh Long) và bà L.T.N.Y (SN 1978, quê Bình Dương, vợ không hôn thú với ông N).

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/4, anh S, con ông N đi làm về thì phát hiện ông N tử vong trong tư thế treo cổ trên cây mít, cách đó khoảng 30m, anh S phát hiện bà Y tử vong mặt úp xuống mương nước nên báo cáo vụ việc cho Công an huyện Củ Chi.

Liên quan đến vụ án mạng, báo Công lý đưa thông tin, quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an cũng phát hiện 3 lá thư tuyệt mệnh, ban đầu xác định do ông N. để lại thú nhận sát hại bà Y. rồi tự tử, đồng thời nêu nguyên nhân do nợ nần.

Hiện cơ quan chứ năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng.



