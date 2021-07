Nghẹt thở giải cứu 2 bé trai bị ông nội tâm thần "giam lỏng", dùng dao uy hiếp

Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) chiều 8/7 thông tin, đơn vị vừa giải cứu thành công 2 bé trai chỉ mới 6 tuổi tại xã Đức Giang bị ông nội lên cơn tâm thần khống chế, kề dao vào cổ uy hiếp suốt 2 giờ đồng hồ.

"Ông nội 2 bé phát cơn tâm thần, tay cầm dao khống chế, tình huống rất khó lường. Lực lượng giải cứu đã cân nhắc rất nhiều, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng của 2 cháu bé" - Phó Trưởng Công an huyện Vũ Quang Nguyễn Trường Thi nói.

Trước đó, sáng 7/7, hai bé P.G.B. và P.G.K. (6 tuổi, trú thôn Văn Giang, xã Đức Giang) đến nhà ông nội P.V.C (59 tuổi) cùng thôn chơi. Vào nhà được một lúc, ông C. phát cơn tâm thần, kéo hai bé vào phòng đóng chặt cửa, cầm theo chiếc dao gọt hoa quả và một số gạch đá.

Người nhà ông C. cùng bà con hàng xóm ra sức thuyết phục bất thành. Bất cứ ai có ý định tiếp cận, ông C. vung dao quơ loạn xạ, đồng thời dùng dao kề cổ 2 cháu bé.

... "Vũ khí" ông C. mang theo khi "khống chế" hai cháu nội



Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường tìm mọi cách vận động, thuyết phục, ông C. vẫn một mực cầm dao "cố thủ", hai tay ghi chặt 2 cháu nội. Công an huyện Vũ Quang bằng biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, nhanh chóng tước con dao trên tau ông C., giải cứu thành công hai cháu bé đang trong tình trạng hoảng sợ.

Hơn 1 tiếng đồng hồ giải cứu thành công hai cháu bé



Thông tin ban đầu, ông C. bị bệnh tâm thần mức độ nhẹ, những ngày gần đây thường xuyên có biểu hiện lạ. Hiện ông P.V.C. đã được đưa đến cơ sở chữa bệnh bắt buộc để điều trị.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn