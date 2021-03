Nghẹt thở cứu người phụ nữ ở Hải Phòng định nhảy cầu tự tử

Thượng úy Đào Văn Quảng kể về giây phút phối hợp cùng giải cứu người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử

Thượng úy Đào Văn Quảng (Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng) nhớ lại: Khoảng 22h ngày 17/2, anh và Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng đang tuần tra trên đường Bùi Viện - Nguyễn Trường Tộ - Võ Nguyên Giáp thì người đi đường báo giữa cầu Võ Nguyên Giáp (trên sông Lạch Tray) có một phụ nữ định nhảy cầu tự tử.

“Tôi và Đại úy Hùng nhanh chóng di chuyển lên cầu và phát hiện người phụ nữ trung tuổi đang đứng ngoài lan can cầu hướng từ quận Lê Chân sang quận Dương Kinh. Có một nam thanh niên giữ tay nhưng chị này trong tình trạng hoảng loạn”, Thượng úy Quảng kể.

Ngay lập tức, hai anh tiếp cận, cùng nam thanh niên giữ tay người phụ nữ để tránh tình huống xấu; đồng thời thuyết phục, khuyên ngăn người phụ nữ từ bỏ ý định dại dột. Người phụ nữ vẫn không thôi gào khóc: “Để tôi chết đi. Tôi không muốn sống nữa…”.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, hai CSGT cùng nam thanh niên quyết định hành động.

“Thượng úy Quảng cùng nam thanh niên kéo tay, còn tôi nhanh chóng đỡ người phụ nữ khỏi lan can cầu đưa vào phía trong an toàn”, Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng nhớ lại.

...

Đúng lúc này, một cô gái tầm 20 tuổi, được cho là con gái của người phụ nữ này chạy đến, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

“Ngay sau đó, cán bộ Công an phường đã liên lạc với cảnh sát khu vực và chồng người phụ nữ lên trụ sở làm việc. Danh tính người phụ nữ được xác định là Phạm T.T.N (SN 1980, trú phường Vĩnh Niệm), đang sống cùng chồng và 4 con. Được biết, gia đình chị N. nhiều lần xảy ra mâu thuẫn và không ai nghĩ chị lại có ý định dại dột”, Thượng úy Quảng chia sẻ.

“Với chúng tôi, đó là một niềm vui lớn khi vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm được việc tốt giúp đỡ nhân dân”, anh Quảng tâm sự.

Trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa được lãnh đạo Công an TP Hải Phòng khen thưởng đột xuất về việc phối hợp giải cứu thành công người phụ nữ định nhảy cầu và những chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đua xe trái phép thời gian qua.

“Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT, ANTT dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đội CSGT số 2 còn phối hợp cùng Công an quận Lê Chân bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép 6 bánh heroin với trọng lượng hơn 2,1kg. Ngoài ra, Đội cũng vận động một nam thanh niên giao nộp số lượng pháo lớn cho Công an xã Đồng Thái, huyện An Dương và bắt giữ 5 trường hợp lạng lách đánh võng trên tuyến đường phụ trách”, Trung tá Sơn thông tin.

Tác giả: Vũ Đạt

Nguồn tin: atgt.vn