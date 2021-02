Nghệ sĩ Giang Còi gây hoang mang khi vừa truyền nước vừa lái xe

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Giang Còi

Cách đây ít giờ, nghệ sĩ Giang Còi đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý của cư dân mạng xã hội. Theo đó, giữa lúc bệnh tình ung thư vòm họng đang nhận được sự quan tâm, danh hài gây bất ngờ với hình ảnh vui vẻ lái xe ra phố, trong tình trạng... tay cắm kim truyền.

Ngay khi chia sẻ, những hình ảnh trên của Giang Còi khiến không ít người quen phải hoang mang, lo lắng.

"Bác bệnh mà không nghỉ ngơi à?"; "Tay bác đang truyền nước mà lái xe căng thế"; "Anh mình liều quá, tay vẫn đang truyền nước kìa"; "Ôi trời ơi"... là một số bình luận dưới hình ảnh và clip.

Số khác tỏ ra ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của Giang Còi, không quên chúc nam nghệ sĩ khỏe mạnh, mau chiến thắng bệnh tật. "Cố gắng lên anh Giang ơi, mọi người và bọn em mong lắm. Rồi anh Giang sẽ hót líu lo, chứ không phải “Be rầm” lên như Hương Xã trong “Việc làng” đâu", nghệ sĩ Chiều Xuân viết.

Ngày 23/1, con gái của nam nghệ sĩ là Ngọc Anh cho biết với Thanh niên rằng, ba mình phát hiện bệnh cách đó khoảng 1 tuần.

"Cách đây một tháng, bố tôi nói bị khàn tiếng và cứ nghĩ là bị viêm họng. Nhưng sau thời gian uống thuốc và xông họng không thấy đỡ, bố tôi mới đến bệnh viện chụp chiếu thì phát hiện bệnh. Bây giờ bố tôi về nhà nghỉ ngơi. Mỗi tuần bố sẽ vào viện vào ngày thứ 4 để điều trị. Hiện tại sức khỏe của bố vẫn bình thường, vẫn ăn uống, sinh hoạt được nhưng bị mất tiếng, không còn nói rõ được như trước đây", Ngọc Anh chia sẻ.

Hình ảnh lạc quan, vui vẻ của nghệ sĩ Giang Còi bên đồng nghiệp

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Giang Còi cũng chia sẻ những hình ảnh lúc đang điều trị trong bệnh viện và được mọi người đến thăm. Kèm với đó, nam nghệ sĩ viết: "Mình không hồn nhiên yêu đời như mọi người tưởng đâu. Chỉ vì ai đến thăm cũng toe toét, từ vị giáo sư đến cô tạp vụ, từ lũ bạn học cũ đến đồng nghiệp hằng ngày. Ai cũng toe toét cả chẳng lẽ mình mếu sao. Xin thay mặt Giang “còi”, cảm ơn mọi người nhiều lắm".

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh.

Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần", đặc biệt là khi kết hợp cùng Quang Tèo, Văn Hiệp. Giang Còi trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 4 người con. Nhiều năm qua, ông sống một mình nuôi con, không đi thêm bước nữa.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Giao Thông