Nghệ An xuất quân giúp Hà Tĩnh chống dịch COVID-19

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ hỗ trợ 50 cán bộ y tế và 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn, cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Lễ xuất quân của ngành Y tế Nghệ An sang giúp Hà Tĩnh chống dịch COVID-19.

Riêng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An hỗ trợ 2 cán bộ y tế thực hiện công tác chỉ đạo, điều phối chung...

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng sẽ giúp cho Hà Tĩnh thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm (do 52 cán bộ này lấy hàng ngày) tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Được biết, sau 1 ngày bị phong tỏa tạm thời, đến 6h hôm nay (9/6), lệnh phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã được dỡ bỏ. Hoạt động khám chữa bệnh tại đây diễn ra bình thường.

Đến thời điểm hiện tại, tĩnh Hà Tĩnh ghi nhận 13 ca dương tính virus SARS-CoV-2.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: ANTT/NĐT