Nghệ An: Triệu tập cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Ngày 15/6, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An triệu tập, làm việc đối với chị N.T.P.L. (trú TP Vinh) để làm rõ về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Đăng tin sai sự thật, L. bị công an triệu tập lên làm việc (ảnh: CACC)

Theo đó, ngày 14/6, chị L. dùng tài khoản cá nhân mang tên Phương Ly đăng tải bài viết liên quan đến N.T.M (22 tuổi) trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh hiện đang thuê trọ tại phường Hà Huy Tập là ca dương tính đầu tiên được phát hiện tại TP Vinh.

...

L. đăng tải công khai hình ảnh, danh tính, năm sinh, địa chỉ nơi ở cụ thể của cô gái được cho là N.T.M. Tuy nhiên, qua xác minh, những thông tin mà L. đăng tải không phải là cô gái bị dương tính với COVID-19.

Ngoài ra, trên trang cá nhân mang tên Phương Ly này còn đề cập nội dung: "Hiện tại 4h đã có 3 ca ở trọ ở HHT dương tính r ạ”, là sai sự thật, gây hoang mang cho người dân.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã mời L. lên để làm việc. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi của mình. Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Gia An (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn