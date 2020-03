Nghệ An tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh từ Cầu Treo

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết: “Qua thống nhất với hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, thì Nghệ An sẽ tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về cách ly tập trung trong khoảng 2 ngày để chuẩn bị cơ sở vật chất. Nghĩa là, công dân nhập cảnh qua các cửa khẩu ở Hà Tĩnh, Quảng Bình thì cách ly tại đó chứ không sang Nghệ An cách ly chia sẻ như trước, còn Nghệ An tiếp nhận và cách ly tập trung công dân qua cửa khẩu thuộc tỉnh như Nậm Cắn”.

Theo công văn 1618/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện công văn của BCĐ quốc gia về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19; Xem xét đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về đề nghị hỗ trợ cách ly tập trung đối với công dân nhập cảnh để đề phòng dịch bệnh Covid-19; Thực hiện thống nhất chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian qua, Nghệ An đã thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo do Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến. Tuy nhiên, do lưu lượng công dân trở về số lượng nhiều, tần suất nhanh, cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Nghệ An hiện tại đã hết chỗ, vượt quá khả năng đáp ứng của tỉnh.

Vì vậy, Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Nghệ An tạm thời dừng tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh từ 15 giờ ngày 21/3, để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất,các phương án đảm bảo khác. Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngay khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo yêu cầu.

Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An vẫn đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh) và tỉnh này đang cách ly tập trung gần 1.000 công dân.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong