Nghệ An: Phát hiện nhóm nam nữ đang "phê" ma túy trong khách sạn

Theo đó, vào khoảng 2h30’ ngày 2-3, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn TP. Vinh. Khi ập vào hai căn phòng của khách sạn này, Công an phát hiện có 10 đối tượng cả nam và nữ đang có biểu hiện “phê” ma túy.

Một số đối tượng tham gia cuộc "bay, lắc"

Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều dụng cụ mà nhóm này dùng để sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, qua test nhanh, có 9 đối tượng trong nhóm này dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nhân Nhân - T.Loan

Nguồn tin: Báo ANTĐ