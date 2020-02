Nghệ An: Nghi trộm chó, một người bị dân vây đánh chết, đốt xe máy

Hiện trường vụ người dân vây đánh hai người nghi trộm chó và đốt xe máy ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An - Ảnh: NGUYỄN THIỆN

Đến 11hh45 trưa 27-2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với công an huyện Yên Thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ hai người thương vong sau khi bị người dân vây đánh tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành.

Ông Trần Đình Cảnh - chủ tịch UBND xã Mã Thành - cho biết, khoảng 3h30 sáng cùng ngày, công an xã này nhận được tin báo có hai nam thanh niên nghi trộm chó bị người dân vây đánh trên đoạn đường liên xã.

Khi lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường phát hiện hai nam thanh niên nằm bất tỉnh, cạnh đó là chiếc xe máy bị đốt cháy cùng 3 con chó, 1 bộ kích điện bắt chó.

"Một người bị thương rất nặng phải cho thở ôxy, đốt lò để sưởi ấm. Cả hai người nhanh chóng được đưa tới trạm y tế xã rồi được chuyển lên bệnh viện huyện cấp cứu ngay trong đêm", ông Cảnh nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành xác nhận, bệnh viện này tiếp nhận cấp cứu hai nạn nhân trong vụ việc nhưng một nam thanh niên (chưa rõ danh tính, ngụ xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) đã tử vong trước khi vào viện. Hiện một người bị thương đang được chữa trị.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: NGUYỄN THIỆN

Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cũng đang điều tra vụ người dân xã Nghi Vạn trình báo, chỉ trong 1 đêm có 30 con chó, mèo ở 4 xóm trong xã bị chết bất thường nghi bị đánh bả vào rạng sáng 25-2.

Trước đó, rạng sáng 11-2, người dân ở xã Nghi Ân, TP Vinh cũng phát hiện hàng chục con chó, mèo nằm chết bất thường nên mật phục, bắt giữ được 2 nghi phạm là anh em ruột ngụ xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang thu gom chó, mèo chết để bán cho lò mổ.

Hai nghi phạm này thừa nhận đêm trước đó đã mang thức ăn tẩm thuốc chuột rải ở các đường làng để giết số chó, mèo trên.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ