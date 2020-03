Nghệ An: Nghi án nữ sinh lớp 8 "mất tích" cùng người đàn ông một đời vợ

Hình ảnh cháu Nguyễn Thị T. (ảnh gia đình cung cấp).

Ngày 24/3, gia đình chị Trương Thị Thái và anh Nguyễn Thế Mạnh, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tường trình sự việc cháu gái bị mất tích như sau: Vào lúc 14h ngày 19/3, cháu Nguyễn Thị T., sinh năm 2006, học sinh lớp 8 Trường THCS xã Thượng Sơn, đi lấy thuốc cho mẹ (là bà Đặng Thị X., SN 1956). Sau đó, đến khoảng 15h cùng ngày, cháu T. đi khỏi nhà rồi không trở về.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã thông báo trên loa phóng thanh của xã. Khi đi cháu mặc áo khoác xanh trắng đồng phục học sinh, đội mũ lưỡi trai màu đỏ. Cho đến hôm nay cháu đã đi khỏi nhà được 6 ngày rồi, gia đình chúng tôi đã làm đơn trình báo lên công an xã, mong tìm được cháu sớm. Mẹ cháu rất lo lắng, lại đang mang bệnh trong người”, chị Trương Thị Thái buồn rầu cho biết.

Cũng theo chị Thái, bà X. mẹ cháu T. sinh ra vốn không được như những người khác nên khi ở độ tuổi “xế chiều” mới lấy chồng (hiện đã mất) và sinh được 2 người con. Cháu T. là con đầu, học lớp 8, cháu thứ 2 mới học lớp 4.

Trưa 24/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Phố - Trưởng CA xã Thượng Sơn - xác nhận việc gia đình báo cháu T. mất tích.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi có nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T. và đã báo cáo lãnh đạo xã, Công an huyện Đô Lương. Qua xác minh ban đầu người đưa cháu T. đi khỏi làng là một nam thanh niên tên Nguyễn Ngọc K. (SN 1989, trú xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Anh K. từ Phú Thọ vào làm công cho ông Nguyễn Xuân Ái ở cùng xã Thượng Sơn. Ông Ái chuyên làm nghề phục vụ đám cưới. Anh K. làm cho ông Ái được gần 1 năm nay, có đăng ký tạm trú tại địa phương. Qua xác minh nhân thân, được biết anh này đã có vợ con quê nhưng đã ly hôn”, ông Phố cho biết.

Hình ảnh trích xuất camera tại một ki ốt điện thoại tại xã Hiến Sơn cho thấy anh K. và cháu T. (đội mũ đỏ) vào đây bán điện thoại.

“Trước đó, có mấy lần cháu T. đến nhà ông Ái chơi và gặp gỡ anh K. Còn anh này được xác định là chưa đến nhà cháu T. chơi bao giờ. Hiện chưa xác định vì sao anh K. lại rủ cháu T. đi mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cố liên hệ với K. nhưng anh này đã tắt điện thoại không thể liên lạc”, ông Phố cho biết thêm.

Cũng theo ông Phố, sau khi sự việc xảy ra, một người bán điện thoại tại xã Hiến Sơn phát hiện cháu T. đi cùng anh K.

“Trước đó mấy ngày anh K. có mua nợ một chiếc điện thoại 7 triệu của một cửa hàng trên địa bàn xã Thượng Sơn. Đến chiều 19/3, khi rủ cháu T. đi, anh này có qua cửa hàng điện thoại tại xã Hiến Sơn để bán lại lấy 3 triệu đồng.

Chủ cửa hàng sau đó đã báo cho ông Ái. Tuy nhiên ông Ái chỉ nghĩ là 2 người đi chơi cùng nhau nên không thông báo lại cho gia đình cháu T.

Công an xã đã đến trích xuất camera và xác định người đi cùng cháu T. chính là K. Hiện công an xã chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Đô Lương và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc”, ông Phố thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

