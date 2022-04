Nghệ An: Nam sinh bị đánh tử vong khi đến ký túc xá chơi

Ngày 7/4, Viện KSND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án Vừ Bá G. (SN 2007), trú tại bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn bị khởi tố về tội Giết người đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, sự việc xảy ra vào 20h ngày 21/3, Lầu Bá T. (SN 2004) trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn và Hờ Bá K. (SN 2004) trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn đều là học sinh lớp 12, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn đến chơi tại khu ký túc xá cấp 2, xã Tây Sơn.

Vừ Bá G tại cơ quan công an

...



Tại đây, Lầu Bá T. xảy ra mâu thuẫn với Vừ Bá G., Vừ Bá D., Vừ Bá R., Mùa Chứ D., Mùa Bá S. và Hạ Bá R. đều là học sinh trường cấp 2 xã Tây Sơn.

Tối muộn cùng ngày, nhóm học sinh trường cấp 2 xã Tây Sơn đã đánh Lầu Bá T. Quá trình ẩu đả, Vừ Bá G. dùng dao nhọn chém vào đầu khiến T. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Do bị thương nặng, đến ngày 25/3, T. đã tử vong. Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vừ Bá G. để điều tra, làm rõ sự việc.

Tác giả: An Phạm (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn