Nghệ An: Họp khẩn nửa đêm chặn xe khách vượt tuyến chở khách từ vùng dịch

Lực lượng chức năng phun tiêu độc khử trùng chiếc xe

Sáng ngày 30/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa quyết định thu hồi phù hiệu vận 3 xe khách của nhà xe Đương Hương, thuộc HTX Vận tải H.Q vì đã có hành vi chạy vượt tuyến và đón khách ở vùng dịch về Nghệ An.

Ngoài ra, Sở GTVT Nghệ An cũng đang phối hợp với ngành Y tế, Công an để tiếp tục xác minh hành trình đón khách; tiến hành cách ly và lấy lời khai y tế đối với các hành khách lên xe từ Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên đã về trên các xe nói trên.

Trước đó, theo phản ánh của người dân tới Báo Giao thông, nhà xe Đương Hương có 3 xe khách: 37B-014.16, 37B- 020.95, 37B-016.70. Các xe nói trên có đăng ký hoạt động lộ trình BX Nghĩa Đàn (Nghệ An) - BX Nước Ngầm (Hà Nội). Tuy nhiên, các xe này thường xuyên chạy vượt tuyến lên Bắc Ninh đón trả khách. Riêng trong ngày hôm qua 29/1, xe của nhà xe này còn về cả Hải Dương đón khách dù trước đó Sở GTVT Nghệ An đã dừng tất cả các tuyến xe khách từ vùng dịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Nghệ An đã cung cấp thông tin tới lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An

Ngay lập tức, Ban Giám đốc Sở GTVT Nghệ An đã triển khai cuộc họp khẩn trong đêm. Đồng thời, xin ý kiến từ ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An để triển khai các bước ngăn chặn và phòng dịch kịp thời.

Trong đêm đã cắt cử lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với công an địa phương và trung tâm phòng chống dịch bệnh tỉnh để đón lõng chiếc xe trên QL1, đoạn qua địa phận Hoàng Mai.

Suốt từ 1h sáng và cho đến 4h sáng 30/1 Lực lượng chức năng đã đón dừng thành công chiếc xe khách BKS 37B-014.16 và áp tải về BX Nghĩa Đàn.

Ban đầu, khi lấy lời khai lịch trình đón khách thì tài xế và phụ xe đều phủi trách nhiệm. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt của lực lượng Công an, Thanh tra Sở GTVT… nhà xe đã thừa nhận hành vi đón khách của mình. Theo đó, xe khách này đã đón 28 người ở Hà Nội, 14 người ở Hải Dương và 3 người ở Hưng Yên.

Ngay sau đó, các xe khách nói trên đã được phun tiêu độc, khử trùng. Qua khai báo y tế, các hành khách trên xe đều không thuộc nhóm tiếp xúc với F1 nên được cách ly y tế tại nhà.

Ngoài ra, khi Truy xuất thông tin từ hệ thống giám sát hành trình xe khách lực lượng chức năng còn phát hiện trưa ngày hôm qua nhà xe Đương Hương còn có xe mang biển kiểm soát 37B – 016.70 chạy vượt hành trình đi xuống Hải Dương để đón 10 người về Nghệ An.

Đến tối qua, xe chở khoảng 10 người từ Quế Phong xuống BX Nghĩa Đàn để xuất bến đi Hà Nội thì bị lực lượng Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Công an Nghĩa Đàn giữ lại, không cho xuất bến.

Riêng xe khách còn lại của nhà xe này sau khi xuất bến ở Hà Nội đã không về Nghệ An. Theo thiết bị giám sát hành trình, xe này đang ở Ý Yên, Nam Định.

Your browser does not support the video tag.

Video lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng 2 xe khách của nhà xe Đương Hương

Ông Nguyễn Đức An, Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: Hành vi của nhà xe Đương Hương không những vi phạm quy định của pháp luật về vận tải khách là chạy sai hành trình đã được cho phép mà còn trái với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hành vi này đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Trước những sai phạm nói trên, Sở đã quyết định thu hồi phù hiệu vận tải khách của 3 xe nói trên.

Cũng theo ông An: Ngay khi có thông tin Covid-19 bùng phát ở Hải Dương và Quảng Ninh, Sở GTVT Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách đối với các nhà xe đi và về vùng dịch.

Các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Người điều khiển và phục vụ trên phương tiện cũng như hành khách phải đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại các bến xe, bến tàu nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông trong suốt hành trình.

Các bến xe bổ sung thêm bồn rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn trong khu vực chờ để thuận lợi cho hành khách sử dụng.

Tác giả: Sỹ Hòa - Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn