Nghệ An, Hà Tĩnh: Hồ thủy lợi đầy nước, hồ thủy điện xả lũ

11 hồ thủy lợi ở Hà Tĩnh xả tràn tự do

Tối 25.9, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc có nhiều hồ chứa do đơn vị này quản lý đã đầy nước.

Theo đó, do ảnh hưởng áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa Bắc dải hội tụ có trục qua Trung Trung Bộ, trong những ngày qua toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa lớn làm cho mực nước một số hồ chứa dâng lên đáng kể.

Đặc biệt, có 11 hồ chứa có tràn tự do hiện nay mực nước đã ngang bằng cao trình ngưỡng tràn và chảy qua ngưỡng tràn. Cụ thể gồm các hồ Đá Cát (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), hồ Mộc Hương (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh); hồ Võ, hồ Khe Con (xã Hương Giang), hồ Khe Nậy (xã Hòa Hải), hồ Đập Trạng (xã Hương Thủy), hồ Đập Mưng (xã Điền Mỹ), hồ Đá Bạc (xã Hương Bình), hồ Đập Họ (xã Hương Long), hồ Nước Đỏ (xã Lộc Yên), hồ Ma Leng (xã Phúc Trạch) thuộc huyện Hương Khê.

Theo dự báo, các ngày 27-29.9, khu vực Hà Tĩnh khả năng tiếp tục có mưa lớn diện rộng, lưu lượng tràn qua các hồ trên dự kiến từ 2m3/giây đến 40m3/giây. Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở các vùng hạ du, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Hương Khê và các vùng hạ du khẩn trương thông báo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Nhiều thủy điện ở Nghệ An xả lũ

Để bảo đảm công tác vận hành điều tiết nước các hồ chứa thủy điện được an toàn theo đúng quy trình, một số công ty khai thác thủy điện ở Nghệ An đã có thông báo trước và tiến hành vận hành xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện.

Từ 12 giờ ngày 25.9, Công ty cổ phần PRIME Quế Phong vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Châu Thắng (huyện Quế Phong) với lưu lượng xả dự kiến từ 76m3/giây đến 400m3/giây, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Trưa 25.9, Công ty cổ phần Thuỷ điện Quế Phong cũng tiến hành xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc (huyện Quế Phong) với lưu lượng xả từ 11m3/giây đến 120m3/giây.

Từ 17 giờ ngày 25.9, Công ty cổ phần Thuỷ điện Hủa Na đã vận hành xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong) với lưu lượng xả 261m3/giây.

Trước đó, thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) vận hành xả lũ từ 20 giờ ngày 24.9 với lưu lượng xả từ 520m3/giây đến 900m3/giây.

Lưu lượng xả về hạ du sẽ được các nhà máy thuỷ điện điều chỉnh tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ chứa. Khi hết đợt mưa lũ sẽ kết thúc việc xả trên.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã gửi công văn hoả tốc thông báo đến các UBND các huyện Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, TP.Vinh và thủ trưởng các sở, ban ngành để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về con người và tài sản.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: 1thegioi.vn