Nghệ An dừng hoạt động lễ hội du lịch biển Cửa Lò, Quỳnh Lưu

Nghệ An dừng hoạt động lễ hội du lịch biển nhằm hạn chế tập trung đông người, phòng dịch Covid-19.



Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An vào chiều 26/4.

Theo báo cáo của ngành y tế Nghệ An, tính đến 18h00 ngày hôm nay, tỉnh đã cách ly và theo dõi sức khỏe cho 76.319 trường hợp.

Nghệ An hiện đang quản lý và cách ly cho 588 trường hợp, trong đó có 496 công dân trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc cách ly tại Con Cuông, Cửa Lò, 3 bệnh nhân Covid-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh, hiện sức khỏe ổn định.

Nghệ An đang thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 1 cho đội ngũ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch.



Ngành Y tế đã lấy 43.675 mẫu xét nghiệm Covid-19; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn Nghệ An năm 2021. Tính đến 18h00 ngày 25/4 toàn tỉnh đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 6.363 người là bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch.

Trong các ngày 14/ 4 và 17/4 Nghệ An đã đón 472 công dân nhập cảnh từ các quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc, hiện đang thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh nhận định, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn Nghệ An là rất lớn. Bởi dịch Covid-19 tại Lào đang diễn biến phức tạp, phát hiện nhiều ca dương tính mới. Trong khi Nghệ An có nhiều huyện chung đường biên giới với nước Lào với tổng chiều dài 419m. Số công dân của Nghệ An đang sinh sống, làm việc tại Lào cũng chiếm số lượng lớn.

Trước đó, Nghệ An dự kiến tổ chức khai trương lễ hội du lịch biển Cửa Lò vào ngày 30/4 và có bắn pháo hoa.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn đến thời điểm này nghiêm túc, hiệu quả.

Hiện trên địa bàn dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Do đó không thể chủ quan lơ là, phải thực hiện nghiêm túc 2 công điện 540 và 541 ngày 23/4 của thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam .

Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cũng quyết định dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội du lịch biển Quỳnh, các hoạt động văn hóa thể thao.

Lực lượng biên phòng tăng cường công tác kiểm soát biên giới, nội địa, ngăn chặn và xử lý nghhiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.



Về phía ngành Y tế thực hiện tốt quy trình phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh; hoàn thành công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo đúng thời gian. Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, chuẩn bị các địa điểm thực hiện công tác điều trị các trường hợp lây nhiễm.

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức phòng dịch đối với người dân và khách du lịch.

Các ngành Công an, Quân sự, Biên phòng cần tiếp tục tăng cường tốt công tác kiểm soát biên giới, nội địa, đặc biệt là ngăn chặn phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng cũng đảm bảo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu trong năm 2021. Đặc biệt, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Hồ Lài



Nguồn tin: Báo GD&TĐ