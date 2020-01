Nghệ An: Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chốt cửa, gọi người đến "ứng cứu"

Lực lượng chức năng niêm phong chiếc xe, đưa về trụ sở. Ảnh: Infonet

Ngày 4/1, Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT - TT), Công an TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc một tài xế có biểu hiện say xin trong lúc tham gia giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát khi kiểm tra nồng độ cồn.

Công an nhân dân đưa tin, trước đó, vào tối ngày 3/1, Đội CSGT-TT, Công an TP.Vinh tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến đường, lập biên bản xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm. Trong đó, có trường hợp ông P.V.M. (39 tuổi, trú ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển xe ô tô 4 chỗ màu đen mang BKS 37A - 153...

Cụ thể, tổ công tác nhận thấy chiếc xe màu đen, 4 chỗ nói trên có biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra trên tuyến đường đại lộ V.Lê Nin, tài xế M. có biểu hiện say xỉn đã ra khỏi xe, chốt khóa cửa và bỏ đi.

Theo thông tin trên Infonet, người đàn ông này sau đó đã gọi điện thoại cho một người phụ nữ đến và nói người phụ này mới là người cầm lái chứ không phải mình. Tuy nhiên người phụ nữ không thừa nhận và cũng đã bỏ đi.

Sau 1 thời gian vận động anh M. để đo nồng độ cồn không thành, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong chiếc xe và đưa về trụ sở công an. Với hành vi vi phạm này, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ- CP, tài xế có hành vi uống rượu say, điều khiển xe, chống đối Cảnh sát sẽ bị xử phạt 35- 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

