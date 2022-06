Ngày thi tốt nghiệp THPT cận kề, thí sinh lo sốt vó vì chưa có căn cước công dân

Giám thị coi thi kiểm tra thông tin trên chứng minh nhân dân của thí sinh dự thi THPT quốc gia tại điểm thi THPT Trưng Vương (quận 1,TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những ngày qua, Tuổi Trẻ nhận được phản ảnh của không ít phụ huynh học sinh về sự chậm trễ trong việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho học sinh lớp 12 trong khi ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã cận kề.

Lo lắng

Chị Phan Thị Thiết (ngụ quận 8, TP.HCM) cho hay vợ chồng chị và con trai tên N.T.A. (học lớp 12 Trường THPT Trương Vĩnh Ký, quận 11) đi làm CCCD gắn chip vào tháng 10-2021. Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi, hỏi han thì Công an quận 8 trả cho chị Thiết căn cước, còn chồng và con trai thì chưa có. Cán bộ công an chỉ giải thích do chồng chị sai ngày sinh, còn con trai có số định danh bị sai mã tỉnh nơi sinh phải chỉnh sửa.

Theo chị Thiết, để chỉnh sửa thông tin mã tỉnh nơi sinh của con trai chị phải quay về Công an phường Lộc Thọ (Nha Trang) để nhờ giúp đỡ.

"Cán bộ công an hướng dẫn tôi viết đơn gửi ra Hà Nội xin hủy số định danh để điều chỉnh, cấp lại số định danh mới thì công an ở Nha Trang mới làm thủ tục cấp CCCD cho con trai tôi được. Trong khi đầu tháng 7-2022 con trai tôi phải thi mà CCCD chưa biết khi nào làm được. Giá như sai sót trong hồ sơ của con tôi được Công an quận 8 thông báo sớm hơn để tôi còn thời gian chỉnh sửa...", chị Thiết lo lắng.

May mắn hơn trường hợp trên, ông P.X.V. (ngụ Bình Tân, TP.HCM) vừa thở phào khi con trai (học lớp 12 tại một trường THPT ở quận 6) mới được cấp CCCD gần đây. Ông P.X.V. kể con trai ông đã làm CCCD (mã vạch) khi cháu đủ 14 tuổi. Khi được vận động đổi sang CCCD gắn chip thì con trai ông đi làm hồ sơ vào tháng 4-2021.

"Tuy nhiên đến cuối tháng 4-2022 nhà trường thông báo con tôi vẫn chưa có CCCD và phải làm lại. Rất may là cháu cũng có CCCD vào cuối tháng 5-2022...".

Chưa có CCCD vẫn được dự thi

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng Trần Đức Tài - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho hay các trường hợp học sinh đã làm CCCD mà chưa nhận được có thể do chuyển CCCD từ Hà Nội vào chưa kịp.

Công an TP sẽ chỉ đạo Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm thông báo đến công an các quận huyện về các trường hợp gần đến ngày thi mà chưa có CCCD thì xác nhận đã cấp CCCD và cấp thông báo số định danh cá nhân (cũng chính là số CCCD) cho học sinh. Khi vào phòng thi thì học sinh đối chiếu thông tin số định danh được cấp với thông tin trên phiếu báo danh của học sinh có dán ảnh để được dự thi.

Cũng trả lời về vấn đề trên, ông Lê Mỹ Phong - phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT - cho biết hiện nay công tác đăng ký dự thi ở các địa phương đã hoàn tất. Trường hợp thí sinh chưa có hoặc thất lạc CCCD, vấn đề này Bộ GD-ĐT có ý kiến quy theo trách nhiệm của thí sinh quy định tại điều 14 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành có nội dung: "Trường hợp bị mất thẻ CCCD hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét xử lý".

Trong trường hợp thí sinh chưa có hoặc thất lạc chứng minh nhân dân hay CCCD, thí sinh có thể dùng giấy báo dự thi và phiếu đăng ký dự thi (phiếu số 2). Thí sinh đem các loại giấy tờ trên trực tiếp đến điểm thi vào buổi tập trung phổ biến quy chế thi, báo cáo với trưởng điểm thi để xem xét, xử lý bảo đảm quyền lợi dự thi cho thí sinh.

Một cán bộ Cục Quản lý chất lượng cũng cho biết thêm, trong trường hợp thí sinh mất hoặc chưa có CCCD tại thời điểm dự thi cần báo ngay cho trưởng điểm thi. Thông thường thí sinh sẽ được yêu cầu cam kết nhân thân và in phiếu đăng ký dự thi, giấy báo thi để vào phòng thi. Chủ trương chung là trưởng điểm thi và Bộ GD-ĐT sẽ đảm bảo tối đa quyền dự thi của thí sinh.

