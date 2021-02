Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, 17 người tử vong do tai nạn giao thông

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, tất cả các vụ tai nạn khiến 31 người thương vong nêu trên đều xảy ra ở đường bộ. Riêng lĩnh vực đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 2 vụ, giảm 6 người chết, 1 người bị thương.

Thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong ngày 10/2, lực lượng CSGT thuộc Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản 3.218 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt với số tiền 4,8 tỉ đồng, tạm giữ 27 xe ô tô, 643 xe môtô; tước 438 Giấy phép lái xe. Đáng chú ý, đã có 230 trường hợp tài xế tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 2 trường hợp.

Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng chức năng đã lập biên bản 206 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 216 triệu đồng.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng CSGT đã gắn liền hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm với công tác phòng, chống dịch; đồng thời phối hợp có hiệu quả với các lực lượng khác để đưa, đón người dân về quê, du xuân an toàn.

Theo cơ quan này, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định... lực lượng công an các đơn vị, địa phương sẽ chủ động lên phương án phối hợp với các đơn vị liên quan để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi như tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép...

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí