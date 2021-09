Ngày 11/9, cả nước có 11.932 ca COVID-19, TP.HCM giảm 1.910 ca

Trong 11.932 ca nhiễm mới có 5 ca nhập cảnh và 11.927 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (5.629), Bình Dương (3.971), Đồng Nai (960), Long An (337), Kiên Giang (165), Tiền Giang (147), Tây Ninh (137), An Giang (107), Khánh Hòa (46), Cần Thơ (46), Quảng Bình (38), Hà Nội (35), Đồng Tháp (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (32), Quảng Ngãi (32), Bình Phước (31), Bình Thuận (31), Bình Định (19), Đà Nẵng (19), Đắk Lắk (18), Phú Yên (17), Sơn La (16), Quảng Nam (14), Sóc Trăng (11), Nghệ An (6), Đắk Nông (5), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Thanh Hóa (3), Hưng Yên (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Bắc Ninh (2), Thừa Thiên Huế (1), Hà Tĩnh (1), Bến Tre (1).

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo đính chính 2 ca nhập cảnh được thông báo vào ngày 9/9 điều chỉnh lại thành 2 ca nhiễm ghi nhận trong nước.

Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.379 ca. Tại TP.HCM giảm 1.910 ca, Bình Dương tăng 408 ca, Đồng Nai tăng 137 ca, Long An tăng 16 ca, Kiên Giang tăng 79 ca, Hà Nội tăng 6 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.867. Ngày 11/9, cả nước có 12.541 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thống kê của Bộ Y tế.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 601.349 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm).

...

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4) đến nay, cả nước ghi nhận 596.980 ca COVID-19, trong đó 360.688 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hiện 12/62 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam; 5 tỉnh, thành phố không lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày gồm Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai; 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (291.871), Bình Dương (153.830), Đồng Nai (33.842), Long An (27.874), Tiền Giang (11.577).

Trong ngày 10/9, cả nước có 1.175.698 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó Hà Nội tiêm được trên 360.000 liều. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam thời điểm hiện tại là 27.108.588 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 22.367.824 liều, tiêm mũi 2 là 4.740.764 liều.

Tác giả: PHẠM QUÝ

Nguồn tin: Báo VTC News