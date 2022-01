Ngày 1/1, cả chục nghìn F0 cộng đồng, lo ngại dịch bùng phát trong năm mới

Hà Nội: 1.914 F0, 612 ca cộng đồng

Tối 31/12, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.914 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 612 ca cộng đồng, 1.040 ca tại khu cách ly, 262 ca tại khu phong tỏa.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (213); Cầu Giấy (172); Hà Đông (154); Gia Lâm (152); Tây Hồ (136); Bắc Từ Liêm (112); Thanh Xuân (103); Long Biên (103); Hoàng Mai (99).

Hơn 10 ngày qua, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước số ca mắc mới Covid-19 trong ngày. Trước diễn biến phức tạp, Hà Nội dừng tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2022. Đêm giao thừa, phố phường Hà Nội vắng vẻ do nhiều quận vùng cam, các hàng quán phải đóng cửa trước 21 giờ, chỉ được bán hàng mang về.

Phố Tràng tiền đêm giao thừa 2022 vắng lặng, khác hẳn không khí tấp nập mọi năm (Ảnh: Mạnh Quân).



Hà Nam: Thêm 96 F0 mới

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 31/12 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 96 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 96 trường hợp ghi nhận, có 52 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 6 bệnh nhân trở về Hà Nam từ các địa phương khác; 5 bệnh nhân có biểu ho, sốt, mệt mỏi và 33 trường hợp là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Nam Định: Ghi nhận 119 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 31/12, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 119 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 60 ca cộng đồng.

Thái Bình: Thêm 65 F0 mới

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 31/12, Thái Bình ghi nhận 65 ca F0 mới, trong đó có 19 ca cộng đồng, số còn lại trong Khu cách ly tập trung.

Thanh Hóa: 174 F0, 82 ca cộng đồng

Ngày 30/12, Thanh Hóa ghi nhận 184 F0, trong đó có 74 ca trong cộng đồng, 98 trường hợp đang được cách ly theo quy định.

Đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 8.110 bệnh nhân Covid-19; 4.915 người được điều trị khỏi bệnh, 16 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: Ca cộng đồng tăng cao

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 153 trường hợp mắc Covid-19 mới; trong đó có 68 ca cộng đồng.

Trong ngày có 165 bệnh nhân bệnh nhân ra viện, không ghi nhận ca tử vong. Hiện địa phương này đang điều trị 1.319 bệnh nhân Covid-19.

Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 1,93 triệu người trên 18 tuổi tiêm đủ mũi cơ bản phòng Covid-19, đạt tỷ lệ 98,6% so với người trên 18 tuổi và tỷ lệ 58% so với tổng dân số. Cụ thể số người tiêm ít nhất 1 mũi là hơn 1,95 triệu người, đạt tỷ lệ 99,7% so với người từ 18 tuổi trở lên và 59% so với tổng dân số toàn tỉnh.

Có gần 270.000 trẻ em từ 12 - 17 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19, trong đó, có hơn 111.000 em đã tiêm đủ mũi cơ bản. Ngoài ra, Nghệ An cũng đã tiêm mũi thứ 3 cho hơn 220.000 người.

Hà Tĩnh: 14 ca mắc mới

Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 14 ca mắc Covid-19; trong đó có 5 ca cộng đồng, các trường hợp đã được cách ly trước đó. Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 1.601 ca mắc Covid-19, số bệnh nhân đang điều trị là 242 người.

Hà Tĩnh đã có 99% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi và 89% đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19; đến thời điểm này, cả 3 đợt tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đạt tỷ lệ 97%.

Quảng Bình: Thêm 51 ca mắc mới

Trong ngày, tại Quảng Bình ghi nhận 51 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 50 ca cộng đồng. Địa phương cũng có thêm 23 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện.

... Lực lượng y tế Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Ảnh: Tiến Thành).

Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 3.744 ca mắc Covid-19, trong đó 3.281 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 405 người đang tiếp tục điều trị.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, Quảng Bình có 95,53% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 89,46% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Tỉnh Quảng Trị "vắng" ca mắc Covid-19 sau chuỗi ngày gia tăng ca bệnh trong cộng đồng. Trong ngày, địa phương ghi nhận 33 trường hợp được điều trị khỏi bệnh.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có 2.190 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 706 trường hợp đang điều trị.

Ngành y tế Quảng Trị đã triển khai tiêm vaccine cho 884.125 người dân, 417.835 người được tiêm 2 mũi.

Miền Tây: Dịch Covid-19 phức tạp

Vĩnh Long thêm 1.080 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 794 ca cộng đồng, 15 trường hợp tử vong.

Cà Mau ghi nhận 1.063 F0, trong đó có 1.061 ca cộng đồng; có 1.360 người điều trị khỏi, 5 trường hợp tử vong.

Đồng Tháp phát hiện 570 người mắc Covid-19, trong đó 123 ca cộng đồng, 744 người khỏi bệnh, 14 ca tử vong.

Các tỉnh miền Tây đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân (Ảnh; Bảo Kỳ).



Bạc Liêu có thêm 541 ca mắc mới, trong đó có 351 F0 cộng đồng, 235 ca được xuất viện và 2 ca tử vong.

Trà Vinh phát hiện 571 ca mắc mới, trong đó 550 F0 cộng đồng, 5 trường hợp tử vong.

Bến Tre có thêm 332 ca mới, tất cả đều là ca trong cộng đồng; trong ngày thêm 7 ca tử vong.

Cần Thơ có thêm 293 ca mắc Covid-19, 1.131 người điều trị khỏi, 15 người tử vong. Tính từ ngày 8/7 đến nay, địa phương này đã có 50.167 F0, trong đó có 41.943 người đã được điều trị khỏi.

Kiên Giang ghi nhận 247 F0, trong đó 99 ca cộng đồng. Ca mắc từ đầu đợt dịch 29745 trường hợp, điều trị khỏi 27132.

Tiền Giang có 247 F0 và 1.421 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, thêm 10 ca tử vong.

Sóc Trăng ghi nhận 150 ca mắc Covid-19 mới, điều trị khỏi 293 ca, 12 trường hợp tử vong.

TPHCM đêm giao thừa đông nghẹt người

Những ngày qua, các ca mắc Covid-19 tại TPHCM tụt xuống, duy trì ở ngưỡng thấp do địa phương này ngừng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Trong ngày 31/12, TPHCM chỉ báo cáo 557 ca Covid-19. Tuy nhiên, sau một đêm giao thừa với hàng nghìn người chen chân tại các tuyến phố lớn, các chuyên gia lo ngại số mắc Covid-19 sẽ tăng vọt trở lại tại địa phương này.

Hàng nghìn người tập trung đông đúc đón giao thừa tại TPHCM (Ảnh: IP Thiên).



Bộ Y tế cho biết, trong ngày 31/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận trong nước (giảm 504 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.337 ca trong cộng đồng). Tại VIệt Nam đã xuất hiện 15 ca nhiễm biến thể Omicron.

Đến nay đã có 1.355.286 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.291 ca. Trong ngày cũng ghi nhận 226 ca tử vong.

Tác giả: Nhóm PV Sức khỏe

Nguồn tin: Báo Dân Trí