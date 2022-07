Ngán ngẩm khi mạng xã hội xuất hiện thêm clip nhảy múa trước máy bay

Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền đoạn hình ảnh về một cô gái nhảy múa tại khu vực chờ của máy bay. Theo đó, một thanh niên đã cầm điện thoại quay video cho cô gái nhảy múa. Khi đoạn video này xuất hiện, nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn ở khu vực bên trong sân bay.



Trước đó, một TikToker cũng đã chia sẻ hình ảnh đi cạnh chiếc máy bay đang sắp cất cánh.

Nhiều người cho rằng một vài bạn trẻ đã dám "đánh liều", bất chấp quy định của hãng hàng không và an toàn tại khu vực mặt đất.

Trả lời Vietnamnet, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện tại, Cục đang cho rà soát xem đoạn clip trên được quay ở sân bay nào, thời điểm nào.

Tuy nhiên, qua đoạn clip, bước đầu có thể thấy cả hai hành khách này không vi phạm quy định về an toàn an ninh sân đỗ. Khu vực cô gái nhảy múa từ xe cobus lên cửa máy bay và hành khách đi qua chụp ảnh là được phép.

Trước đó, Cục Hàng không (Bộ GTVT) cũng đã ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an toàn - an ninh hàng không, đặc biệt trong cao điểm đi lại mùa hè 2022. Chỉ thị này được ban hành sau khi xảy ra hàng loạt vụ việc hành khách thực hiện quay clip trên sân bay vi phạm các khu vực hạn chế, uy hiếp an toàn hàng không.

