Ngân hàng cho vay nhiều nhất lĩnh vực nào?

Kinh tế

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tới cuối tháng 6, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức hơn 9,78 triệu tỷ đồng, tăng 6,44% so với so với cuối năm 2020. Các hoạt động dịch vụ khác là lĩnh vực chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất gần 38% với hơn 3,7 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm trước.