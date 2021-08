Ngăn chồng đi uống rượu không được, thai phụ trẻ ăn lá ngón tự vẫn

Cây lá ngón được cho là "thần chết" dễ tìm thấy ở vùng rừng núi xứ Nghệ.

Sáng 27/8, ông Cụt Văn May, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, do mâu thuẫn với chồng, một thai phụ trên địa bàn đã ăn lá ngón tự vẫn.

Trước đó, vào chiều 26/8, thấy chồng là L.V.T. đi uống rượu trong bản nên L.T.U. (SN 2002, trú xã Bắc Lý) khuyên ngăn chồng nhưng không được. Từ đó đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, T. đi uống rượu trở về không thấy vợ ở nhà liền đi tìm thì phát hiện vợ đã tử vong do ăn lá ngón tự vẫn trên đường lên C5 (khu sản xuất của đồng bào trên địa bàn xã).

Được biết, hai vợ chồng T. mới cưới nhau, L.T.U. đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6.

