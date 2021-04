Ngạc nhiên trước công dụng của túi trà lọc với cơ thể

Làm dịu vết bầm tím và các vết xước nhỏ

Chất tanin và caffeine trong trà có tác dụng làm co mạch máu. Các vết bầm tím là do các mao mạch dưới da bị vỡ, do đó khi đặt túi lọc trà lên vết bầm, các mao mạch dưới da sẽ co lại, giúp vết bầm nhanh tan hơn. Thao tác này cũng có thể dùng cho các vết xước nhỏ để làm máu đông nhanh hơn.

Làm dịu vùng da cháy nắng

Túi trà lọc sẽ là cứu tinh của chúng ta vào những ngày nắng gắt mà bạn quên không thoa kem chống nắng. Chất axit tannic và theobromine có trong trà giúp hấp thụ nhiệt từ vùng da bỏng nắng và các thành phần khác của trà giúp tái tạo vùng da tổn thương. Bạn chỉ cần massage vết bỏng nắng với túi trà lọc ướt.

Làm dịu mắt

Tính kháng viêm của túi trà lọc khiến nó trở thành một bài thuốc tại nhà phổ biến cho tình trạng bọng mắt thâm quầng. Bạn chỉ cần ngâm hai túi trà lọc, sau đó vắt hết nước và để nguội, rồi nhắm mắt và đặt túi trà lên mắt trong vòng 15 phút.

Giúp cầm máu

...

Các chất tanin có trong trà giúp máu đông nhanh hơn và các mạch máu co nhanh hơn. Túi trà cũng giúp thấm hút máu và bảo vệ vết thương hở, đồng thời sát trùng nhẹ nhàng.

Điều trị mẩn đỏ và các vết côn trùng cắn

Những túi trà có thể giúp làm dịu cảm giác ngứa ngáy do mẩn đỏ nhẹ hoặc do côn trùng cắn. Bạn chỉ cần vắt hết nước khỏi túi trà lọc đã qua sử dụng rồi bỏ túi trà vào tủ lạnh.

Khi túi trà đã mát lạnh, hãy chườm trực tiếp lên vết cắn hoặc vùng mẩn ngứa cho đến khi cảm giác ngứa ngáy biến mất.

Làm dịu bàn chân

Bỏ các túi trà lọc đã qua sử dụng vào chậu nước ngâm chân sẽ giúp tăng hiệu quả của việc ngâm chân. Các chất chống oxy hóa trong trà giúp làm mềm và chăm sóc da chân, đồng thời giảm mùi hôi chân. Ngâm chân với trà cũng giúp giảm cảm giác đau nhức bàn chân do đứng lâu.

Tác giả: Hạ Mây

Nguồn tin: Báo Lao động