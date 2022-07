Nam thanh niên tử vong tại phòng trọ trong tư thế treo cổ

Ngày 3/7/2022, nguồn tin từ Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trong khu dân cư Vietsing, trên địa bàn phường An Phú.

Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường vụ việc



Ban đầu xác định danh tính của nạn nhân là D.V.Q (SN 2004), quê quán tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, do không liên lạc được với nạn nhân, chiều tối ngày 2/7/2022 người thân đã ghé phòng trọ để tìm. Khi đến nơi thì phát hiện anh D.V.Q đã tử vong trong tư thế treo cổ, trong khi cửa phòng trọ bị chốt từ bên trong.

...

Quá hoảng sợ, người dân vội trình báo cơ quan chức năng thành phố Thuận An.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Phú đã nhanh chóng xuống phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc. Và đến 20h cùng ngày, Công an thành phố Thuận An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Rạng sáng ngày 3/7/2022, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để đưa về quê an táng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên nói trên.

Tác giả: Việt An

Nguồn tin: Báo BVPL