Nam thanh niên trình báo bị xịt hơi cay cướp gần trăm triệu đồng để trốn nợ

Đoạn đường nơi anh V. trình báo bị cướp.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh làm việc với anh N.T.V (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về việc người này trình báo giả bị xịt hơi cay, cướp tài sản.

Qua điều tra, công an xác định tin báo của anh V. là giả nên mời V. đến làm việc. Tại công an, V. thừa nhận do bản thân đang nợ nần, nên trình báo bị xịt hơi cay, cướp tài sản… nhằm hoãn trả các khoản nợ đã vay trước đó.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 21/5, anh T. cho biết mình điều khiển xe máy lưu thông trên đường An Hạ để về nhà.

Đến đoạn đường vắng gần con kênh ở ấp 6 (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, cách nhà khoảng 300m) thì bị một thanh niên xịt hơi cay vào mặt rồi cướp số tiền 78 triệu đồng.

Do sự việc diễn ra quá nhanh và hơi cay dính vào mắt nên anh V. không nhận dạng được các đối tượng gây án. Sau đó, anh V. đến công an trình báo sự việc. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh lập hồ sơ, điều tra và xác định đây là tin báo giả.

