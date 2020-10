Nam thanh niên sắm xe Suzuki Raider rồi đi cướp: Quá khứ bất hảo của nghi phạm

Nguyễn Tấn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet



Mới đây, Công an phường 4, quận 8 TP.HCM vừa chuyển giao nghi can Nguyễn Tấn Thành (SN 1994) cho Công an quận 8 xử lý về hànhh vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào trưa 16/10, Thành chạy xe máy hiệu Suzuki Raider giật chiếc điện thoại của anh H. trên đường Phạm Hùng (phường 4, quận 8) rồi tẩu thoát về đường Phạm Thế Hiển.

Nạn nhân hô hoán, chạy xe máy truy đuổi ráo riết. Được khoảng 2 km, anh H. đuổi kịp, đạp ngã nghi phạm ra đường.

Ngay lúc này, Thượng úy Vũ Xuân Sơn (Công an phường 3, quận 8) đang tuần tra phát hiện vụ việc, khống chế Thành bàn giao cho Công an phường 4.

...

Công an cho biết, Thành nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản. Nghi phạm khai đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài.

Chiếc xe được đối tượng sử dụng để đi cướp. Ảnh: Tri thức Trực Tuyến

Nghe tin con trai bị bắt, bà P. chạy tới trụ sở Công an phường 4 để hỏi thăm thông tin về Thành. Người mẹ cho biết Thành ra tù hơn một năm, được dì ruột cho chiếc xe Wave để làm phưởng tiện mưu sinh.

"Cách đây mấy ngày, nó bán chiếc xe Wave rồi mua trả góp chiếc xe Suzuki Raider khiến nhà tôi ai cũng bất ngờ. Chiếc xe chỉ mới được cấp biển số vào hôm qua thì nay nó đã bị bắt rồi", Tri thức Trực tuyến dẫn lời bà P..

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com