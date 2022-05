Nam thanh niên rơi từ tầng 22 xuống tử vong sau khi cãi nhau với người yêu

Ngày 30/5, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên rơi từ tầng 22 của một chung cư trên địa bàn xuống đất tử vong. Danh tính nam thanh niên rơi lầu tử vong được xác định là anh N.K.Q (27 tuổi, quê Cà Mau).

Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: Công an TP.HCM



Theo Công an TP.HCM, khoảng 19h ngày 29/5, người dân đang sinh hoạt dưới khuôn viên chung cư Sun Avenue trên đường D2, phường An Phú, TP Thủ Đức thì nghe một tiếng động mạnh ở khu mái hiên của toà S1.

Khi nhìn lên kiểm tra thì người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên mái hiên bằng kính.

Nhận thông tin, Công an phường An Phú và công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo PLO, người dân tại chung cư cho biết, trước khi xảy ra vụ việc anh Q có cãi nhau với người yêu. Người yêu anh Q sau đó cũng chạy xuống thông báo người rơi lầu chính là anh Q. Khi các bảo vệ trèo lên kiểm tra, nạn nhân đã chết.

