Nam thanh niên ở xóm Lồng Lộng lãnh án vì "yêu" bé gái 14 tuổi

Chiều ngày 20/02/2020, TAND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa theo thủ tục xét xử kín đối với bị cáo Lê Văn An (SN 1990, trú tại xóm Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) theo quyết định truy tố của VKSND huyện Can Lộc về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo nội dung Cáo trạng của VKSND huyện Can Lộc, khoảng cuối tháng 8/2019, Lê Văn An gặp gỡ, làm quen và trao đổi số điện thoại, tài khoản facebook với em T. (sinh ngày 13/5/2005), hiện là học sinh lớp 9.

Sau một thời gian, giữa Lê Văn An và em T. có tình cảm yêu đương với nhau. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2019 đến ngày 29/10/2019, Lê Văn An đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với T. ở độ tuổi 14 tuổi 5 tháng đến 14 tuổi 5 tháng 16 ngày.

Căn cứ các chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra và kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên Tòa xác định hành vi phạm tội của bị cáo Lê Văn An có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của nạn nhân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở mức án đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn An 38 tháng tù về “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”./.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Báo BVPL