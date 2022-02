Nam thanh niên cùng thiếu tá công an cứu cháu bé 6 tuổi khỏi đám cháy

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 11 xe máy chữa cháy của Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường để ứng cứu. Do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ sâu, Công an quận Hoàng Mai sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt, không để cháy lan sang các hộ gia đình xung quanh.

Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Vietnamnet.



Phát hiện có người mắc kẹt bên trong đám cháy, anh Phan Hùng Phát (SN 2001, hàng xóm gần nhà bị cháy) cùng Thiếu tá Phan Trần Trung, Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) trèo lên tầng 2 đưa được cháu bé 6 tuổi xuống nơi an toàn.

Anh Phan Hùng Phát và Thiếu tá Phan Trần Trung. Ảnh: Vietnamnet.



Đến khoảng 15h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

...

Trước đó, vào đêm 3/1, tại địa bàn quận Hoàng Mai cũng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong. Cụ thể, khoảng 21h30, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một căn nhà trong ngách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai phát ra tiếng nổ lớn, lửa và khói bốc lên ngùn ngụt.

Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai đã được điều động đến hiện trường phối hợp với xông an khu vực và người dân nỗ lực dập lửa. Đến khoảng 22h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân đã tử vong bên trong căn nhà. Trong đó, có 2 nạn nhân được xác định là vợ chồng anh P.H.H (SN 1994) và chị T.TT (SN 1994), cùng trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ngoài 3 nạn nhân tử vong được tìm thấy, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 xe máy cháy trơ khung, 1 bình gas loại 12kg, vật dụng trong nhà cháy hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu xác định là nổ khí gas thoát ra ngoài phòng trọ, theo Lao Động.

Tác giả: Linh Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn