Nam thanh niên chuốc rượu, hiếp dâm 2 thiếu nữ

Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Trí Tuệ).

Ngày 1/6, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an thành phố Cao Bằng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2003, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân trong vụ việc là một thiếu nữ 17 tuổi, trú tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng và một nữ sinh 14 tuổi, trú tại huyện Hòa An, tỉnh này.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn khai nhận, khoảng 1h30 ngày 28/5, sau khi cùng nhóm bạn tổ chức liên hoan có sử dụng rượu bia tại phòng trọ thuộc tổ 8, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, đối tượng đã lợi dụng lúc 2 nạn nhân say rượu để thực hiện hành vi xâm hại các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Cao Bằng tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân Trí