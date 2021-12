Nam thanh niên chạy xe bán tải 'ngông cuồng' ở TP HCM

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đang tạm giữ nam thanh niên lái xe bán tải tông và kéo lê xe máy của lực lượng Công an xã An Phú, huyện Củ Chi.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11-12, nam thanh niên lái xe bán tải biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên Tỉnh lộ 15 (xã An Phú, huyện Củ Chi) trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Chiếc xe gây ra vụ việc

Xe máy công an xã bị hư hỏng nặng

... Xe máy bị kéo lê xẹt lửa trên đường

Lúc này, tổ công tác Công an xã An Phú (huyện Củ Chi) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nam tài xế giảm tốc độ nhưng sau đó bất ngờ tăng ga, tông vào xe máy biển số 41B1-004.74 của Công an xã An Phú để tháo chạy.

Sau cú tông, xe máy biển số màu xanh nằm lọt dưới gầm, bị xe bán tải kéo lê trên đường một đoạn dài, tóe lửa. Đến địa bàn xã An Phú Tây, cách hiện trường hơn 2 km, xe máy bị rơi ra đường, hư hỏng nặng.

Biết hành vi của mình vi phạm pháp luật, chiều cùng ngày, tài xế ra trình diện và khai rằng ôtô không phải của mình. Hiện Công an huyện Củ Chi đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người Lao động