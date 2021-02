Hình ảnh thanh niên cầm dao bầu hỗn chiến với tài xế GrabBike sau va chạm giao thông tại ngã ba Tân Mai - Nguyễn Chính (quận Hoàng Mai)

Liên quan đến vụ việc thanh niên lăm lăm cầm dao bầu hỗn chiến với tài xế GrabBike sau va chạm giao thông tại ngã ba Tân Mai - Nguyễn Chính (quận Hoàng Mai), sáng 3/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị không nhận được phản ánh về vụ việc này.

"Khả năng do sự việc xảy nhanh, không gây thiệt hại, mọi người tự giải tán luôn, không báo cơ quan công an. Chúng tôi sẽ căn cứ thông tin trên mạng xã hội để xác minh, tìm hiểu vụ việc", cán bộ Công an quận Hoàng Mai cho biết.

Theo thông tin mạng xã hội phản ánh, mới đây tại ngã ba Tân Mai - Nguyễn Chính (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe máy.

Theo đó, chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển, phía sau chở một phụ nữ (được cho là vợ) đã xảy ra va chạm với một xe máy do một nam tài xế mặc đồng phục GrabBike điều khiển.

Va chạm nhẹ, tuy nhiên nam thanh niên bỏ mặc sự can ngăn, thậm chí đã đẩy ngã vợ, hung hăng rút trong làn một con dao bầu, lao vào định hỗn chiến với tài xế GrabBike.

Nam thanh niên cầm dao bầu lao vào tài xế GrabBike sau va chạm giao thông (nguồn Mạng xã hội giao thông):

Từ những hình ảnh trong clip, có thể thấy tài xế GrabBike vẫn bình tĩnh nói chuyện và cũng rất may, với sự can ngăn của mọi người, sự việc chỉ dừng ở đó.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người cho rằng, hành động côn đồ của nam thanh niên rất đáng để lên án.

Nhiều ý kiến cũng tán dương sự bình tĩnh, hiểu chuyện của tài xế GrabBike.

Tác giả: Văn Huế



Nguồn tin: Báo Giao Thông