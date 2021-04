Nam thanh niên bị nhóm người đánh chết

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Tối ngày 26/4, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ án mạng xảy ra vào chiều tối cùng ngày tại một ki-ốt thuộc khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, tối 26/4, anh Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1983), đang ở tại ki ốt mà gia đình đang thuê để buôn bán và sinh sống thì có một nhóm người đến nói chuyện. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Lúc này, anh Đạt bị nhóm này đánh liên tiếp vào người. Sau khi anh Đạt nằm gục xuống, nhóm này lên xe bỏ đi. Ngay sau đó, người dân đưa anh Đạt chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

...

Theo người dân, anh Đạt sinh sống tại ki ốt trên cùng vợ và các con. Hiện tại, người vợ đang mang bầu. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Một nguồn tin cho hay, anh Đạt có vay mượn một số tiền với lãi suất cao và không thể tiếp tục trả được nên mới xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.



Tác giả: Tâm Phúc

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn