Nam thanh niên 18 tuổi nghi bị điện giật tử vong, thi thể phải để ngoài lề đường khiến nhiều người xót xa

Chiều 24/10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng làm rõ nguyên nhân tử vong của anh H.T.T. (SN 2002, quê Cà Mau) nghi do điện giật.

Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 24/10, tại một công ty nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, T. làm ca đêm cùng các công nhân khác trong nhà xưởng thì thấy nước tràn ra ngoài sân. T. đến kiểm tra cầu dao máy bơm nước thì bị giật điện ngã xuống đất. Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Thi thể nạn nhân để bên lề đường khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ảnh: VOV

Nhận thông tin, cô Th., mẹ nạn nhân bàng hoàng đến nhận thi thể con. Tuy nhiên, do chủ trọ không cho mang thi thể vào nhà trọ nên gia đình buộc phải mang ra để ở lề đường gần đó, khiến nhiều người chứng khiến không khỏi xót xa.

...

Ở quê không có nhà để về nên các công nhân dựng tạm chòi dưới tán cây bên đường để thi thể anh T.

Thi thể anh T. sau đó đã được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát để chuẩn bị mai táng.

Được biết, T. có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây vài tháng, T. cùng mẹ lên Bình Dương mưu sinh nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện đau lòng.

Tác giả: Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn