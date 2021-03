Nam sinh tử vong bất thường nghi liên quan mâu thuẫn gia đình

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 22/3, người dân nghe thấy bên trong số nhà 441 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng có xảy ra cãi vã to tiếng. Nam sinh này và bố tên C (39 tuổi) được cho là có xảy ra mâu thuẫn.

Lực lượng chức năng đang khoanh vùng hiện trường, tích cực điều tra nguyên nhân cái chết của nam sinh.

Sau đó, người nhà có đưa một nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến sáng nay (23/3), thì thấy có xe cứu thương đưa nạn nhân về nhà. Khoảng 9h cùng ngày, có xe của đơn vị phục vụ tang lễ đến nhà 441 Lê Lợi.

Một lãnh đạo Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị được huy động tham gia hỗ trợ Công an quận Ngô Quyền điều tra vụ án. Công an quận Ngô Quyền đã triệu tập phụ huynh nam sinh này tới trụ sở để làm rõ.

Còn Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An cho biết, sáng cùng ngày nhận được báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về việc nam sinh tử vong do sự cố, tai nạn. Nhà trường đã cử giáo viên tới gia đình và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Phía lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng thông tin thêm, đơn vị đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP và cơ quan chức năng khác điều tra về nguyên nhân tử vong của nam sinh trên.

ANTT sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.



