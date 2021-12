Nam sinh THPT ở Quảng Nam tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin Covid-19

Trước đó, ngày 15/12, các học sinh THPT trên địa bàn TP. Hội An (Quảng Nam) được ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh TP Tam Kỳ (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đến sáng 18/12, một nam học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP. Hội An) bị đau đầu nặng, được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (TP. Hội An), sau đó chuyển ra Bệnh viện C Đà Nẵng, nhưng đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, trước khi tiêm vắc xin, nam sinh này đã có triệu chứng đau đầu nhưng không khai báo trong tờ khai y tế. Đến sáng 18/12, khi cơn đau đầu tăng nặng hơn mới được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó.

...

"Theo kết luận của bệnh viện, nam sinh được chẩn đoán bị viêm màng não bởi khi các bác sĩ chọc dịch não tủy thì phát hiện có bạch cầu", bà Anh thông tin.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành y tế cũng đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân và khẳng định nam sinh tử vong không phải do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin phòng Covid-19, mà do bệnh lý có sẵn.

Được biết, trong ngày 15/12, có 1.054/1.174 học sinh của trường THPT Nguyễn Trãi đã tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Hiện, lãnh đạo nhà trường cũng đã có mặt tại nhà để an ủi, động viên gia đình nam sinh xấu số.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: giadinhonline.vn