Nam sinh lớp 11 dùng dao bấm đâm tử vong bạn cùng tuổi

Ngày 14/12, trao đổi với báo Lao Động, Công an tỉnh Hà Nam cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trần Minh Đ. (SN 2005; ngụ thôn Hướng Nghĩa, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để làm rõ hành vi "Giết người".

Tại thời điểm gây án, Đ. là học sinh lớp 11 Trường trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục (Hà Nam).

Nạn nhân là N.Q.H. (SN 2005, ngụ phố Thọ Lương, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin ban đầu, giữa Trần Minh Đ. và N.Q.H có mâu thuẫn với nhau.

Khoảng 17h ngày 13/12, Trần Minh Đ. đã dùng dao bấm giấu trong cốp xe đâm N.Q.H.. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Bình Mỹ, Công an huyện Bình Lục đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Hà Nam.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn tin: saostar.vn