Nam phụ huynh xông vào lớp học tát bé gái 2 tuổi đã ra trình diện

Trưa 4/10, trao đổi với Zing, một lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), cho biết ông Bùi Văn Hùng – nam phụ huynh hành hung bé B.A (2 tuổi) đã ra trình diện công an. Hiện đơn vị đang lấy lời khai của người đàn ông này để làm rõ sự việc.

Trước đó, vào ngày 3/10, Công an thành phố Lào Cai đã có quyết định truy tìm ông Bùi Văn Hùng, do trước đó cơn quan này đã 2 lần gửi giấy triệu tập nhưng người này không tới làm việc.

Theo nguồn tin trên báo Lao động, sáng ngày 1/10, Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Trường mầm non Trumpkids. Theo báo cáo giải trình của Trường mầm non Trumpkids, vụ việc xảy ra vào hơn 16h ngày 30/9 (giờ tan trường) ở lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng D2.

Khi đó, 2 bé 2 tuổi là P.T.B.A. và H.C.T đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi. Bé B.A cầm tay bé C.T. giơ lên miệng định cắn nhưng chưa kịp cắn thì các cô kịp thời giằng ra và bé C.T khóc. Lúc này, bố C.T. là ông Hùng đến đón thấy con khóc, hỏi các cô giáo thì biết sự tình.

Lại thấy tay con gái mình có vết đỏ (thực ra là vết màu sau giờ tập vẽ buổi chiều) liền lao vào giật tóc, tát, dọa nạt bắt bé B.A phải khoanh tay xin lỗi trước sự chứng kiến của 3 cô giáo. Sau đó, phụ huynh này dắt con là bé C.T về. Tiếp đó, ông ngoại bé B.A. đến đón, cô chủ nhiệm báo cáo sự tình lại với gia đình. Bé A. đã được đưa tới khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa thành phố Lào Cai.

Ngày 2/10, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó phòng giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai cho VNExpress biết, đã có quyết định đình chỉ 3 cô giáo trường mầm non Trumpkids (gồm 2 cô giáo lớp Thỏ Ngọc và 1 cô giáo phụ trách trường mầm non Trumpkids) nhằm kiểm điểm, làm rõ hành vi sai phạm và ổn định tâm lý học sinh, phụ huynh. Thời gian đình chỉ được thực hiện từ chiều 1/10, sau khi có kết luận điều tra của công an, Phòng sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo.

