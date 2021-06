Gần 100 nam nữ làm bậy trong khách sạn Vip

Đêm 9/6, PC04 chủ trì, phối hợp Công an huyện Vụ Bản, Nam Định và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện 89 nam, nữ thanh niên tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn Mai Mai (nằm ven Quốc lộ 10), thuộc địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản.

Chiều ngày 17/6, xác nhận với PV, đại diện công an xã Liên Minh cho biết: "Thời gian qua công an xã cũng có những báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn với cơ quan cấp trên. Thực tế khách sạn trên cũng từng bị xử lý rồi.

Khách sạn Mai Mai được xây lên để kinh doanh nhà nghỉ chứ không phải xây lên để tụ tập. Có một số dịp những nhóm người quen nhau họ đã liên hệ rồi sử dụng ma túy, tuy nhiên việc này thỉnh thoảng mới xảy ra chứ không phải thường xuyên.

Hơn nữa khách sạn thuộc quản lý từ cấp cao hơn nên công an địa bàn có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, những cơ sở hoạt động không rõ ràng thì chúng tôi sẽ báo lên cấp trên".

Khách sạn Mai Mai - nơi diễn ra "đại tiệc" ma túy.

...

Được biết khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng như bóng cười, thuốc lắc, ketamin, loa, đèn công suất cao. Qua kiểm tra nhanh, có 70/89 nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy.

Những nam, nữ trên sau đó đã được đưa về trụ sở công an phục vụ điều tra, xác minh.

Một số "chân dài" tham gia tiệc "ma túy"

Bước đầu, cơ quan công an xác định 89 nam, nữ thanh niên trên đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước. Việc những thanh niên này chọn khách sạn Mai Mai để mở "tiệc ma túy" do đây là nơi cách xa khu dân cư, có thể tránh được sự chú ý của người dân.

6 người trong số các đối tượng đã bị khởi tố về hành vi tàng trữ ma túy. Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã thụ lý và đang xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn