Mưa lũ chưa rút, miền Trung lại có cảnh báo đợt mưa lớn kéo dài gần 1 tuần

Dự báo từ ngày 22 đến 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo - Ảnh: ĐỨC TÀI

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 18-10 ở miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-600mm, có nơi trên 700mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Kon Tum có tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 300mm, khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm; Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo trong sáng 19-10, ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ông Nguyễn Hữu Thành, phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mưa lớn dồn dập ở các tỉnh miền Trung vừa qua là do chịu ảnh hưởng cộng hưởng nhiều yếu tố gồm dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp trên khu vực phía bắc ở Nam Trung Bộ, kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió đông trên cao nên ở miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to và xuất hiện một đợt lũ trên diện rộng.

...

Từ hôm nay, đợt mưa lớn ở miền Trung sẽ kết thúc. Trong những ngày tới, lũ trên các sông giảm dần. Trong hôm nay, không khí lạnh sẽ suy yếu dần, thời tiết ở miền Bắc không còn rét, chỉ còn lạnh vào đêm và sáng sớm.

"Dự báo khả năng từ đêm 20-10, lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa nên từ ngày 21 đến 23-10, ở Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 22 đến 27-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo" - ông Thành nói.

Ông Thành cũng nhấn mạnh các tỉnh miền Trung đã liên tục có nhiều ngày mưa lớn và lượng mưa rất lớn nên đất đá ở vùng đồi núi đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở đất đá còn rất cao. Người dân cần đề phòng các hiện tượng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người, tài sản.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ