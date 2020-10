Mưa lớn, lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, đổ sập tại Hà Tĩnh

Tin Hà Tĩnh

Từ ngày 28 đến 29/10, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.